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«Татагропромбанк» задолжал кредиторам 1,7 млрд рублей

11:19, 01.10.2018
«Татагропромбанк» задолжал кредиторам 1,7 млрд рублей
Фото: скриншот google.ru

По состоянию на 31 августа 2018 года долги ООО «Татагропромбанк» перед кредиторами составили 1,7 млрд рублей.

Из этой суммы 125 кредиторам первой очереди уже выплатили 436,6 млн рублей. В августе выплаты не производились, следует из материалов на сайте Агенства по страхованию вкладов.

Ранее сообщалось, что на конкурсное производство в «Татагропромбанке» потратят 14,5 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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