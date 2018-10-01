«Татагропромбанк» задолжал кредиторам 1,7 млрд рублей

По состоянию на 31 августа 2018 года долги ООО «Татагропромбанк» перед кредиторами составили 1,7 млрд рублей.

Из этой суммы 125 кредиторам первой очереди уже выплатили 436,6 млн рублей. В августе выплаты не производились, следует из материалов на сайте Агенства по страхованию вкладов.

Ранее сообщалось, что на конкурсное производство в «Татагропромбанке» потратят 14,5 млн рублей.