На конкурсное производство в «Татагропромбанке» потратят 14,5 миллиона рублей

Управляющий ООО «Татагропромбанк» в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) планирует потратить на конкурсное производство 14,5 млн рублей.



Как следует из сообщения АСВ, в четвертом квартале 2018 года на административно-хозяйственные расходы заложено 12,3 млн рублей, в том числе 8,4 млн рублей — судебные издержки и расходы по арбитражным делам, а также нотариальные расходы. На бухгалтерское сопровождение и на содержание собственных и арендованных зданий предполагается выделить по 1,6 млн рублей.

При этом агентство планирует потратить 2,2 млн рублей на зарплату и компенсации работникам.

Ранее сообщалось, что «Татагропромбанк» подал в Арбитражный суд РТ иск о банкротстве АО «Васильевский стекольный завод».