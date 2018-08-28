Более половины россиян живут «от зарплаты до зарплаты»

Более половины россиян (52%) живут «от зарплаты до зарплаты». Такая цифра приводится в исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ).

В ходе исследования граждан разделили на четыре группы, каждой из которой был присвоен балл, соответствующий статусу. При этом учитывались денежный доход, сбережения и недвижимость.



Первая группа (0 баллов) — 29,9% граждан со средним доходом 11 тыс. рублей в месяц. Вторая (1 балл) — 51,9% граждан с доходом 24 тыс. рублей, передает «Коммерсант».

Вхождение в третью и четвертую группы обеспечивалось наличием у этих граждан дополнительной недвижимости и сбережений, что повышает их экономический статус.



Эксперты пришли к выводу, что 1 балл — четкая «норма» экономического статуса в современном российском обществе.

«Эту норму можно охарактеризовать как «жизнь от зарплаты до зарплаты» без наличия дополнительных экономических ресурсов (дополнительной недвижимости или сбережений)», — подчеркнули в ВШЭ.



Ранее президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию сказал, что в стране за чертой бедности находятся 20 млн человек.

