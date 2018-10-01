Новости общества

11:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минэкономразвития предложило разделить недвижимое и движимое имущество для уменьшения налогов

09:26, 01.10.2018 1
Минэкономразвития предложило разделить недвижимое и движимое имущество для уменьшения налогов
Фото: pixabay.com

Минэкономразвития по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Козака предложило проект поправок, которые позволят определить, какое имущество является движимым, а какое — нет. Предполагается, что это позволит снизить налоговую нагрузку на бизнес.

Проект должен поступить в правительство до 10 октября. Он прошел все процедуры согласования и готовится для внесения в правительство, передают «Ведомости» со ссылкой на представителя министерства.

Отмечается, что Федеральная налоговая служба до принятия закона не должна переквалифицировать в недвижимость имущество, которое его собственник отнес к движимому.

Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект, ограничивающий рост налога на имущество физлиц.

ОбществоВластьНедвижимостьБизнес
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:12
    Прямо как в Недоросле.Дверь прилагательное или существительное.Вот что значит когда парадом командуют Скалозубы.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты