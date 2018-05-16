В Госдуму РФ внесли законопроект, ограничивающий рост налога на имущество физлиц

Депутаты внесли в Государственную думу РФ законопроект, который изменит порядок начисления налогов на имущество граждан.

Предполагается, что законопроект в случае его принятия замедлит до 10% темпы роста налоговых платежей для жителей 28 российских регионов, в которых кадастровая оценка применяется для начисления налога на имущество. Для жителей остальных регионов порядок исчисления налога останется прежним.

Отмечается, что принятие закона может привести к потерям регионов на 6 млрд руб., передает «Коммерсантъ».

Ранее комитет Государственной думы по бюджету и налогам одобрил законопроект о введении в России прогрессивной шкалы ставки налога на доходы физических лиц.