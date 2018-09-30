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Курганские приставы потребовали долг с умершей 105-летней старушки

20:33, 30.09.2018
Курганские приставы потребовали долг с умершей 105-летней старушки
Фото: pixabay.com

Судебные приставы в Кургане возбудили исполнительное производство в отношении 105-летней Марии Слепневой, которая давно умерла.

Родственники старушки получили письмо из УФССП региона с требованием оплатить госпошлину в размере 200 рублей, которую присудил мировой судья судебного участка №49, пишет «Уральский меридиан».

Родственники обратились за разъяснениями к приставу. Они отметили, что по законодательству были обязаны возбудить исполнительное производство в течение трех дней с момента вступления в силу решения суда. Но в связи с открывшимися обстоятельствами пообещали проблему решить самостоятельно.

Ранее судебные приставы арестовали внедорожник депутата пермской гордумы за долги.

Происшествия
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