Курганские приставы потребовали долг с умершей 105-летней старушки

Судебные приставы в Кургане возбудили исполнительное производство в отношении 105-летней Марии Слепневой, которая давно умерла.



Родственники старушки получили письмо из УФССП региона с требованием оплатить госпошлину в размере 200 рублей, которую присудил мировой судья судебного участка №49, пишет «Уральский меридиан».

Родственники обратились за разъяснениями к приставу. Они отметили, что по законодательству были обязаны возбудить исполнительное производство в течение трех дней с момента вступления в силу решения суда. Но в связи с открывшимися обстоятельствами пообещали проблему решить самостоятельно.

Ранее судебные приставы арестовали внедорожник депутата пермской гордумы за долги.