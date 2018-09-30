Россия потеряла 112 человек за 3 года в Сирии – Совфед

Вооруженные силы России в Сирии за три прошедших года потеряли 112 человек.

«На данный момент потери наших Вооруженных сил в Сирии составляют 112 человек, почти половина из которых приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20», — передает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по обороне и безопасности экс-главком ВКС РФ Виктора Бондарева.

Отмечается, что потери техники составили 8 самолетов, 7 вертолетов «и, возможно, 1-2 БТР и бронеавтомобиля».



Напомним, 6 марта 2017 года у авиабазы Хмеймим потерпел крушение Ан-26. Ранее под огонь сирийских комплексов С-200, выпустивших ракеты по израильским самолетам, попал Ил-20.