Умер блюзовый певец Отис Раш

Блюзовый певец и гитарист Отис Раш скончался в субботу в возрасте 84-х лет.

Причиной смерти стали осложнения после инсульта, который он перенес в 2003 году, говорится в сообщении на официальном сайте исполнителя.

Раш известен как один из ключевых создателей «блюза западной стороны» 1950-х и 1960-х годов. Первый сингл артиста, который он записал в 1956 году, достиг шестой строчки чарта «ритм-энд-блюз» журнала Billboard и вывел певца на международную сцену.



В 1984 году Раш был введен в Зал славы Фонда Блюза. В 1999 году за сингл Any Place I'm Going он получил премию «Грэмми».



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