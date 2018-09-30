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Умер блюзовый певец Отис Раш

08:29, 30.09.2018
Умер блюзовый певец Отис Раш
Фото: ru.wikipedia.org / Masahiro Sumori

Блюзовый певец и гитарист Отис Раш скончался в субботу в возрасте 84-х лет.

Причиной смерти стали осложнения после инсульта, который он перенес в 2003 году, говорится в сообщении на официальном сайте исполнителя.

Раш известен как один из ключевых создателей «блюза западной стороны» 1950-х и 1960-х годов. Первый сингл артиста, который он записал в 1956 году, достиг шестой строчки чарта «ритм-энд-блюз» журнала Billboard и вывел певца на международную сцену.

В 1984 году Раш был введен в Зал славы Фонда Блюза. В 1999 году за сингл Any Place I'm Going он получил премию «Грэмми».

Ранее в возрасте 76 лет умер вокалист и основатель рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин.

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