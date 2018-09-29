Основатель рок-группы Jefferson Airplane скончался на 77-м году жизни

Вокалист и основатель рок-группы из Сан-Франциско Jefferson Airplane Марти Балин умер в возрасте 76 лет.

По информации Pitchfork, Балин скончался 27 сентября. Причина смерти музыканта не сообщается.

Марти Балин и гитарист Пол Кантнер основали Jefferson Airplane, ставшую одной из культовых групп эпохи хиппи, в 1965 году. Две композиции из их альбома Surrealistic Pillow (1967) были включены журналом Rolling Stone в список 500 величайших песен всех времен. В составе Jefferson Airplane Кантнер был принят в Зал славы рок-н-ролла.

В августе скончался художник и музыкант группы «Кино» Андрей Крисанов.