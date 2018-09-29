«Лада» совершила обмен с «Амуром» и «Автомобилистом»

Хоккейные клубы «Лада» и «Амур» произвели обмен. Хабаровский клуб получил денежную компенсацию в обмен на защитника Георгия Бердюкова, с которым подписан контракт до конца сезона 2018/19, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.



В сезоне 2017/18 Бердюков сыграл за «Амур в 22 матчах, отметившись двумя заброшенными шайбами. Также Георгий провел 3 игры за красноярский «Сокол» в ВХЛ, где сделал одну результативную передачу.

Хоккеист будет выступать под 49 номером.



Кроме того, «Лада» произвела обмен с «Автомобилистом». Екатеринбургский клуб получил денежную компенсацию за защитника Владислава Леонтьева, который будет выступать за молодежную команду «Ладья».