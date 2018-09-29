В Гонконге выявили первый в мире случай заражения человека крысиным вирусом гепатита E

Ученые из Гонгконгского университета впервые диагностировали крысиный вирус гепатита Е у человека.



Заболевшим оказался 56-летний мужчина, ранее перенесший трансплантацию печени. Предполагается, что он заразился вирусом после употребления в пищу еды, в которую попал помет грызунов.



После постановки диагноза мужчина получил антивирусное лечение. Сейчас он чувствует себя нормально.



Учены отметили, что даже одного случая заражения достаточно, чтобы обратить пристальное внимание на проблему крыс, сообщает South China Morning Post.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно вирусом гепатита Е заражаются 3,3 миллиона людей. Чаще всего им болеет население Восточной и Южной Азии.



Ранее Министерство просвещения России предложило разрешить больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей.