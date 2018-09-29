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Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +13

05:35, 29.09.2018
Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +13
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 29 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный, западный порывистый сильный до 15-20 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем от +8 до +13 градусов. В Казани днем ожидается от +8°С до +10°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +9°С до +11°С.

Общество Татарстан
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