Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +13

Сегодня, 29 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный, западный порывистый сильный до 15-20 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем от +8 до +13 градусов. В Казани днем ожидается от +8°С до +10°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +9°С до +11°С.