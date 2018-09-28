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Глава департамента банковского надзора ЦБ покинет свой пост

18:24, 28.09.2018

Глава департамента банковского надзора Банка России Анна Орленко с 28 сентября покинет свой пост.

«Директор департамента банковского надзора Орленко Анна Петровна 28 сентября 2018 года покинет свой пост в связи с решением продолжить карьеру вне Банка России», — говорится в пресс-релизе регулятора.

Ранее сообщалось, что она может стать первым зампредом банка «Открытие».

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