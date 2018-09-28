Суд признал законным отказ выдать загранпаспорт Навальному
Люблинский суд Москвы признал законным отказ в выдаче загранпаспорта оппозиционеру Алексею Навальному.
«Суд отклонил административный иск с требованием признать незаконными действия отдела по вопросам миграции ОМВД по району Марьино в части отказа в выдачи Навальному загранпаспорта», — цитирует пресс-службу суда ТАСС.
Напомним, в мае Европейский суд по правам человека присудил Навальному компенсацию в размере 2 тыс. евро за отказ Федеральной миграционной службы выдать ему загранпаспорт.ОбществоВласть
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