ЕСПЧ обязал выплатить Навальному 2 тысячи евро компенсации за невыданный загранпаспорт

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил оппозиционеру Алексею Навальному компенсацию в размере 2 тыс. евро за отказ Федеральной миграционной службы (ФМС) выдать ему загранпаспорт.

По мнению суда, российские власти нарушили ст. 2 протокола №4 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, в котором сказано, что каждый имеет право на свободу передвижения и право покидать любую страну, включая свою собственную, говорится в постановлении ЕСПЧ.

Ранее сообщалось, что Россия заплатила в 2017 году по жалобам в ЕСПЧ 900 млн рублей.