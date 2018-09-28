В августе АСВ оставило без выплат кредиторов «Спурта»

Агентство по страхованию вкладов в лице конкурсного управляющего ПАО АКБ «Спурт» оставило кредиторов банка без выплат по итогам августа 2018 года. Всего удовлетворены требования заявителей на 1,4 млрд рублей.



«Спурт» задолжал 12,2 млрд рублей 2,5 тыс. кредиторам. В реестр включены требования 2,3 тыс. кредиторов на 11 млрд рублей, следует из отчета АСВ о проведении конкурсного производства с 12 апреля 2017 года по 31 июля 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Арбитражном суде продлили сроки конкурсного производства «Спурт Банка» до 27 марта. Впереди у банка вторые торги, и, как утверждают юристы, спрос на имущество «Спурта» есть. Подробности — в материале «Реального времени».