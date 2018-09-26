Конкурсное производство «Спурт Банка» продлили до 27 марта

Сегодня в Арбитражном суде продлили сроки конкурсного производства «Спурт Банка» до 27 марта. Представитель конкурсного управляющего Василий Столбов рассказал, что на данный момент удовлетворены требования 15,61% кредиторов первой очереди — это 1 млрд 391 млн рублей. Размер неудовлетворенных требований кредиторов составляет 10 млрд 791 млн рублей, из которых требования кредиторов первой очереди — 7 млрд 568 млн рублей.

«Срок конкурсного производства в отношении банка истекает 27 сентября. В связи с тем, что требуется продолжить работу по взысканию задолженности, оспариванию сомнительных сделок, привлечению руководство к гражданско-правовой и уголовной ответственности ходатайствую о продлении сроков конкурсного производства», — передает слова юриста корреспондент «Реального времени».

Напомним, что нереализованное имущество «Спурта» оценили в 2,6 млрд рублей.