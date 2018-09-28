Кировские власти уничтожили более тонны санкционных шампиньонов, перца и груш

Специалисты Россельхознадзора совместно с транспортной прокуратурой и таможенниками обнаружили на плодоовощной базе Кирова санкционные продукты общим весом 1,2 тонны.

Всего в рамках проверки выявлено 221 кг свежего перца, 9 кг шампиньонов из Литвы, 3 кг персиков из Эстонии, а также 960 кг груш сорта «Конференция». На деревянных ящиках с грушами эксперты зафиксировали наличие двойных этикеток, производителями на которых числились ЮАР и Йеменская Республика.

Вся изъятая продукция была уничтожена методом механического сдавливания в спецавтомобиле с последующим вывозом на полигон твердых бытовых отходов.

Напомним, Россельхознадзор с августа 2015 года уничтожил более 25 тысяч тонн санкционных продуктов.