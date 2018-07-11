Россельхознадзор с августа 2015 года уничтожил более 25 тысяч тонн санкционных продуктов

С августа 2015 года Россельхознадзор уничтожил 25,1 тысячи тонн санкционных продуктов.

«В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» (был подписан в июле 2015 года, вступил в силу с 6 августа, — прим. ред.) Россельхознадзором на 9 июля текущего года задержано 25 377,23 тонны запрещенной к ввозу продукции (24 441,28 тонны — растительной продукции и 935,95 тонны — продукции животного происхождения). Из них уничтожено 25 088,702 тонны», — говорится в сообщении ведомства.

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