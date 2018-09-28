До конца года АСВ планирует потратить на банкротство уфимского «АФ Банка» еще 13 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало смету расходов на конкурсное производство в уфимском «АФ Банке». За последние 3 месяца 2018 года ведомство планирует потратить 13,8 млн рублей.

Согласно материалам АСВ, расходы на содержание зданий, транспорта и перевозку имущества банка, обанкротившегося в 2014 году, потребуется 2,7 млн рублей. На судебные расходы уйдет 4,4 млн рублей.

При этом на зарплату оставшимся сотрудникам потребуется 2,1 млн рублей, еще 770 тысяч планируется потратить на начисления.

Напомним, что в июле кредиторы «АФ Банка» получили всего 11 тысяч рублей при долге более 1 млрд рублей. Притом что в середине лента АСВ удалось продать главный офис кредитной организации. За здание выручили 125 млн рублей.