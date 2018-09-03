В июле АСВ выплатило кредиторам уфимского «АФ Банка» только 11 тысяч рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) отчиталось о ходе конкурсного производства в уфимском «АФ Банке». За июль 2018 года кредиторам выплачено всего 11 тысяч рублей.

При этом общий объем требований составляет 4,25 млрд рублей, из которых в реестр требований включено около 4,01 млрд рублей, следует из отчетности АСВ. Всего выплачено 2,64 млрд рублей.

Напомним, что в начале июля АСВ сообщало о продаже главного офиса «АФ Банка» в Уфе. За здание удалось выручить 125 млн рублей. В конце июля АСВ продлило сроки расчета с кредиторами до 27 сентября.