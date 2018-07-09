АСВ смогло продать главный офис уфимского «АФ Банка»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) смогло наконец продать здание главного офиса уфимского «АФ Банка». Пока оно получило только предоплату в размере 8,6 млн рублей.

Согласно сообщению агентства, балансовая стоимость объекта составляла 409,5 млн рублей. Однако его оценочная стоимость опустилась до 125 млн рублей. При этом, начальная цена на аукционе падала до 82 млн рублей.

Всего за март—май этого года на торгах удалось продать имущество банка на 264,3 млн рублей. При этом в конкурсную массу пока поступили только 169,9 млн рублей.

По данным агентства, у обанкротившегося банка осталась собственность еще на 440 млн рублей.

Отмечается, что 18 мая и 14 июня 2018 года Главное следственное управление МВД Башкирии отказалось возбуждать уголовные дела в отношении бывшего руководства банка.

Ранее сроки расчетов с кредиторами были перенесены на 27 июля. Также АСВ сообщало, что на выплаты кредиторам направлено 2,41 млрд рублей.