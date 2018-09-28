ЗАО «ФОН» получило требования на 16 млн рублей

ООО «Царицынский Бугор» потребовало включить в реестр требований кредиторов ЗАО «ФОН» долг в 9,7 млн рублей. Об этом сообщил конкурсный управляющий на сайте Единого реестра сведений о банкротствах.

Как следует из сообщения, требование основано на договоре уступки прав требования от 8 декабря 2015 года.

Кроме того, требования к «ФОНу» предъявили два физлица на основании договора участия в долевом строительстве. Сумма долга составляет 6,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «ФОНу» предъявили требования почти на 216 млн рублей.