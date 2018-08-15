Новости происшествий

16:13 МСК
Новости раздела
Происшествия

«ФОНу» предъявили требования почти на 216 млн рублей

15:41, 15.08.2018
«ФОНу» предъявили требования почти на 216 млн рублей
Фото: pixabay.com

Конкурсный управляющий ЗАО «ФОН» заявил о получении требований о включении в реестр кредиторов. Общая сумма составила 215,8 млн рублей.

Основанием для требований стали договоры займа:

  1. от 9 августа 2012 года на 146,2 млн рублей;
  2. от 28 февраля 2011-го на 69,5 млн рублей.

Данные опубликовал конкурсный управляющий на сайте единого реестра банкротств.

Напомним, накануне, 14 августа, ООО «ФОН» потребовало включить в реестр кредиторов ЗАО «ФОН» долг в 45,6 млн рублей.

ПроисшествияБизнес Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты