«ФОНу» предъявили требования почти на 216 млн рублей
Конкурсный управляющий ЗАО «ФОН» заявил о получении требований о включении в реестр кредиторов. Общая сумма составила 215,8 млн рублей.
Основанием для требований стали договоры займа:
- от 9 августа 2012 года на 146,2 млн рублей;
- от 28 февраля 2011-го на 69,5 млн рублей.
Данные опубликовал конкурсный управляющий на сайте единого реестра банкротств.
Напомним, накануне, 14 августа, ООО «ФОН» потребовало включить в реестр кредиторов ЗАО «ФОН» долг в 45,6 млн рублей.ПроисшествияБизнес Татарстан
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