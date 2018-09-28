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Татарстан занял предпоследнюю строчку по росту цен в магазинах в Поволжье

11:28, 28.09.2018
Татарстан занял предпоследнюю строчку по росту цен в магазинах в Поволжье
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстан занял 13-е место из 14 по росту цен в потребительском секторе среди регионов Поволжья. Сдерживанию цен в республике отчасти способствует высокая конкуренция среди торговых компаний.

«В настоящее время в Республике Татарстан функционирует порядка 17 тыс. предприятий розничной торговли, 30 розничных рынков», — передает РБК со ссылкой на Минпромторг РТ.

Отмечается, что рост цен в магазинах ниже только в Мордовии.

Ранее Казань вошла в тройку городов России с самыми высокими ценами на жилье.

БизнесРозничная торговля Татарстан
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