Татарстан занял предпоследнюю строчку по росту цен в магазинах в Поволжье
Татарстан занял 13-е место из 14 по росту цен в потребительском секторе среди регионов Поволжья. Сдерживанию цен в республике отчасти способствует высокая конкуренция среди торговых компаний.
«В настоящее время в Республике Татарстан функционирует порядка 17 тыс. предприятий розничной торговли, 30 розничных рынков», — передает РБК со ссылкой на Минпромторг РТ.
Отмечается, что рост цен в магазинах ниже только в Мордовии.
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