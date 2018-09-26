Казань вошла в тройку городов России с самыми высокими ценами на жилье — аналитики

Эксперты «Авито» проанализировали рынок жилья в России и выяснили, что Казань вошла в тройку городов с самыми высокими ценами. Обогнали ее только Москва (195,6 тыс. руб/кв. м) и Санкт-Петербург (119 тыс. руб/кв. м).

Так, в Казани кв. м в новостройке можно купить за 71,9 тыс. руб., а на вторичке — 70,2 тыс. руб. Следующий «дорогой» город — Екатеринбург, цены здесь на 1-2 тыс. рублей ниже, чем в Казани.

В пятерку городов с самыми низкими ценами на жилплощадь вошли Ульяновск, Челябинск, Тольятти, Омск и Саратов. Цена за квадратный метр в этих городах варьируется от 40 до 44 тыс. руб.



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