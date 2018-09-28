В России создадут высокоточный корректируемый снаряд

Концерн «Техмаш» (входит в «Ростех») начал разработку концепции нового корректируемого снаряда для артиллерийских комплексов.

«Мы верстаем техническое задание и облик нового боеприпаса. Думаю, в ближайшее время приступим к разработке. Это будет новый 152-мм корректируемый снаряд для артиллерийских комплексов этого калибра»,— сообщил заместитель гендиректора компании Александр Кочкин.

По его словам, боеприпас после выстрела будет лететь по обычной траектории. Возле цели корректировать ее будет система управления, передает ТАСС.

Названия у создаваемого снаряда пока нет.

Ранее стало известно, что в России начали разработку экраноплана с ракетным вооружением.