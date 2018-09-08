В России начали разработку экраноплана с ракетным вооружением

Россия ведет разработку перспективного экраноплана с ракетным вооружением на борту. Он будет охранять Северный морской путь и патрулировать Черное и Каспийское моря.

«По мнению экспертов, экраноплан станет эффективным современным оружием, невидимым для радаров противника», — цитирует министра промышленности и торговли Дениса Мантурова «РИА Новости».

Напомним, Россия заняла первое место в мировом рейтинге по оснащенности армии новыми образцами техники. За 5 лет в войска поступило более 25 тыс. единиц новой техники и свыше 4 тыс. современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения.