Мать лидера кущевской банды Сергея Цапка досрочно вышла на свободу

Мать лидера кущевской банды Сергея Цапка Надежда досрочно вышла на свободу после пересчета ей срока заключения.

Она была осуждена на семь с половиной лет лишения свободы за мошенничество и изначально должна была выйти на свободу в феврале 2019 года, пишет «РИА Новости».

Банда Сергея Цапка действовала в кубанской станице Кущевской с 1998 по 2010 год, убила не менее 19 человек, включая массовое убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова. Главаря банды приговорили к пожизненному заключению в ноябре 2013 года, он умер летом 2014-го в тюрьме.

Ранее сообщалось, что из тюрем России освободят около 14 тыс. заключенных, которым пересчитают сроки по новому закону, согласно которому день пребывания в СИЗО засчитывается за полтора дня в обычной колонии и два — в колонии-поселении.