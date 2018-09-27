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Мать лидера кущевской банды Сергея Цапка досрочно вышла на свободу

21:24, 27.09.2018
Мать лидера кущевской банды Сергея Цапка досрочно вышла на свободу
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Мать лидера кущевской банды Сергея Цапка Надежда досрочно вышла на свободу после пересчета ей срока заключения.

Она была осуждена на семь с половиной лет лишения свободы за мошенничество и изначально должна была выйти на свободу в феврале 2019 года, пишет «РИА Новости».

Банда Сергея Цапка действовала в кубанской станице Кущевской с 1998 по 2010 год, убила не менее 19 человек, включая массовое убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова. Главаря банды приговорили к пожизненному заключению в ноябре 2013 года, он умер летом 2014-го в тюрьме.

Ранее сообщалось, что из тюрем России освободят около 14 тыс. заключенных, которым пересчитают сроки по новому закону, согласно которому день пребывания в СИЗО засчитывается за полтора дня в обычной колонии и два — в колонии-поселении.

Происшествия
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