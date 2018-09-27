В Минфине РФ появился департамент по противодействию санкциям

В Министерстве финансов РФ создали департамент контроля за внешними ограничениями. Врио директора структуры стал замдиректора департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина, действующий преподаватель НИУ ВШЭ Дмитрий Тимофеев.

«Департамент, возглавляемый Дмитрием Тимофеевым, будет осуществлять межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении России и российских компаний. Это позволит централизовать и создать инфраструктуру для оперативного реагирования на любые новые ограничительные меры», — говорится в сообщении на сайте ведомства.



Численность департамента составит 35 человек. Его создание не увеличит общий размер штатной численности министерства.



В июле стало известно, что правительство создаст в Минфине департамент по противодействию санкциям. Он станет 25-м в ведомстве. Министерство также наделяется новым полномочием — взаимодействовать с иностранными госорганами и международными организациями по вопросам финансовых санкций.