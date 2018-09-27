Кремль проверит информацию о полковнике ГРУ и Герое России Анатолии Чепиге

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о проверке Кремлем информации о том, что один из предполагаемых «отравителей» Скрипалей Руслан Боширов является Героем России Анатолием Чепигой.

«Безусловно, мы проверим информацию насчет этого военнослужащего, мы проверим списки награжденных», — сказал он.

Песков подчеркнул, что «мы продолжаем исходить из той информации, которую озвучил президент РФ и которая была озвучена самими гражданами России», известными как Руслан Боширов и Александр Петров, пишет «Интерфакс».

На вопрос, почему президент РФ говорил о том, что Боширов — это гражданское лицо, пресс-секретарь главы государства ответил: «Он располагал такой информацией».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «новым вбросом» публикацию СМИ, в которой говорится, что за личностью подозреваемого Великобританией в отравлении Скрипалей Руслана Боширова скрывается некий полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига. Однако позже стало известно, что некоторые жители села Березовка, в котором долгое время проживал полковник Чепига, узнали его в одном из предполагаемых отравителей Скрипалей — Руслане Боширове.