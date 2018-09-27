Губернатором Сахалина может стать мэр Южно-Сахалинска

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин может занять пост губернатора Сахалина.

Однако могут быть лоббисты, которые будут толкать других кандидатов. Такими кандидатами могут стать депутат Госдумы от Сахалина Георгий Карлов и зампреды областного правительства Владимир Сидоренко и Антон Зайцев, но Надсадин — наиболее вероятный кандидат, передают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин сменил главу Приморья. Им стал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Председатель правительства области Вера Щербина временно возглавила регион.