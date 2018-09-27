Председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина временно возглавила регион

Председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина с сегодняшнего дня исполняет обязанности главы региона.

Накануне президент России Владимир Путин принял отставку врио главы Приморья Андрея Тарасенко и назначил на этот пост Олега Кожемяко, возглавлявшего Сахалинскую область.



По словам собеседника «РИА Новости» в правительстве региона, Кожемяко после назначения врио главы Приморья все еще находится в Москве.

Напомним, что вчера Владимир Путин уволил губернатора Астраханской области Александра Жилкина, а также снял с должности главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова и временно назначил на этот пост его однофамильца, Казбека Кокова.