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Акции «Магнита» после презентации новой стратегии компании подешевели до уровня 2009 года

18:22, 27.09.2018
Акции «Магнита» после презентации новой стратегии компании подешевели до уровня 2009 года
Фото: wikimedia.org / W2020

Акции крупнейшего в России ретейлера «Магнит» подешевели после презентации новой стратегии компании.

Так, стоимость GDR на Лондонской бирже снижалась до $13,78 за расписку, приближаясь к уровню ноября 2009 года. При этом акции на Московской бирже упали до 3,77 тыс. руб. за бумагу, что стало минимумом с июня 2012 года.

Эксперты предположили, что инвесторов могла не устроить идея агрессивного роста доли рынка «Магнита» с 9% до 15% за пять лет без четкого плана по увеличению рентабельности, передает «Коммерсант».

Ранее ВТБ продал Marathon Group 11,8% акций сети «Магнит».

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