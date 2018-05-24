ВТБ продал Marathon Group 11,8% акций сети «Магнит»

Группа ВТБ продала 11,82% акций сети «Магнит» инвестиционной компании «Марафон групп». Об этом сообщает пресс-служба инвесткомпании.

«Магнит» в настоящее время — недооценный актив, и мы верим, что при определенных усилиях со стороны менеджмента и акционеров сети удастся вернуть ее справедливую стоимость и первое место среди российских ретейлеров», — подчеркнул президент Marathon Group Александр Винокуров.



Сумма сделки не разглашается, однако известно, что было приобретено 12,05 млн акций. Стоимость пакета к закрытию торгов на ММВБ 23 мая составила 62,5 млрд рублей.



После закрытия сделки доля ВТБ в капитале «Магнита» снизилась до 17,28%.



Напомним, что ВТБ в середине февраля купил 29,1% акций «Магнита» у основателя сети Сергея Галицкого. Сумма сделки составила 138 млрд рублей.