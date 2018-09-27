Медведев о повышении доходов населения: «Регионы должны принять свои программы»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что регионы должны принять свои программы для того, чтобы снизить число людей с доходами ниже прожиточного уровня.

Глава правительства также отметил, что с 2000 по 2013 год реальные доходы россиян росли, но начали снижаться в 2014 году из-за роста цен на бензин и санкций. При этом за 8 месяцев 2018 года реальные доходы выросли на 8%.

Ранее сообщалось, что Росстат зафиксировал падение реальных располагаемых доходов россиян в августе впервые с начала этого года.