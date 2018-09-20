Реальные доходы россиян опять начали падать

Росстат зафиксировал падение реальных располагаемых доходов россиян в августе впервые с начала этого года. По отношению к августу 2017 года доходы снизились на 0,9%. До этого в течение шести месяцев подряд они росли (в январе оставались статичны).

В целом по итогам января — августа реальные доходы без учета единовременной выплаты пенсионерам 5 тыс. рублей в январе 2017-го выросли на 2,2%. С учетом выплаты рост был слабее — 1,4%.

Напомним, начиная с ноября 2014 года реальные доходы населения падали 26 месяцев подряд, а в целом этот тренд продолжался 38 месяцев — вплоть до начала 2018 года.