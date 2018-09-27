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Правительство сохранит перераспределение доходов регионов до 2024 года — Медведев

13:44, 27.09.2018
Правительство сохранит перераспределение доходов регионов до 2024 года — Медведев
Фото: government.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство продлит перераспределение доходов в рамках поддержки регионов России до 2024 года.

«Мы принимаем решение о перераспределении доходов на прибыль 1% до 2024 года», — пояснил Медведев.

Он также отметил, что объем субсидий и дотаций должен составить 1,3 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов опасается перераспределения доходов. Подробно — в материале «Реального времени».

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