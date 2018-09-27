Норматив на содержание студентов в общежитиях РТ составит 2,5 тысячи в 2019 году

Нормативные затраты на проживание студентов в общежитиях образовательных организаций Татарстана должны составить 2,5 тыс. в год на одного человека. Соответствующее постановление принял Кабмин РТ.



Правительство также утвердило нормативные затраты на реализацию программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по нескольким направлениям. Так, максимальные затраты установлены на очные магистерские программы «Нефтегазовое дело» (100,8 тыс. рублей) и «Автоматизация технологических процессов и производств» (98,4 тыс.).

Минимальные затраты в рамках очного обучения установлены на программы бакалавриата «Менеджмент» (938,6 тыс.) и «Экономика» (39,6 тыс.).

Ранее сообщалось, что из бюджета республики на капитальный ремонт пяти учебных заведений Татарстана выделят 130,2 млн рублей.