На ремонт общежитий и учебных заведений в Татарстане выделят более 130 млн рублей

Из бюджета республики на капитальный ремонт пяти учебных заведений Татарстана выделят 130,2 млн рублей. Заказчиком по тендеру выступило ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».



Согласно сведениям закупки исполнитель должен произвести капитальный ремонт:

ГАПОУ «Кукморский аграрный колледж» с благоустройством прилегающей территории — 19,9 млн рублей;

Общежития ГАПОУ «Актанышский технологический техникум» с благоустройством прилегающей территории — 25,1 млн рублей;

Общежития ГБПОУ «Аксубаевский техникум универсальных технологий» в пгт.Аксубаево Аксубаевского муниципального района — 45,6 млн рублей;

Теплотрассы к зданиям ФГБОУ высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины им.Н.Э.Баумана» — 1,2 млн рублей;

Общежитий №1, 4 ФГБОУ высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины им.Н.Э.Баумана» — 5,2 млн рублей;

ФГБОУ высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины им.Н.Э.Баумана» — 31,2 млн рублей.

Кроме того, провести ремонтные работы необходимо в здании Института языка и литературы им.Г.Ибрагимова АН РТ в Казани по улице К.Маркса, д.12 (1,8 млн рублей).

Ранее сообщалось, что в Казани на ремонт музея ИЗО выделят более 307 млн рублей.