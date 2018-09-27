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«Сибирь» выставила нападающего Энвера Лисина в список отказов

11:45, 27.09.2018
«Сибирь» выставила нападающего Энвера Лисина в список отказов
Фото: hcsibir.ru

Новосибирская «Сибирь» выставила в список отказов нападающего Энвера Лисина. Об этом сообщает официальный сайт сибиряков.

Форвард перешел в «Сибирь» нынешним летом и провел за «Сибирь» девять матчей, в которых при показателе полезности «-2» набрал 4 (0+4) очка.

Напомним, ранее он выступал за «Салават Юлаев», который расторг с ним контракт перед началом нынешнего сезона. В прошлом сезоне, выступая за уфимский клуб, форвард набрал в регулярном сезоне 24 очка (14+10), а также 3 (1+2) очка в плей-офф Кубка Гагарина.

Добавим, что свою профессиональную карьеру Лисин начинал в казанском «Ак Барсе», откуда позже перебрался в НХЛ.

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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