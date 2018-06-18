«Салават Юлаев» расторг контракт с нападающим Энвером Лисиным

«Салават Юлаев» расторг контракт с российским нападающим Энвером Лисиным. Об этом сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

«ХК «Салават Юлаев» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Энвером Лисиным. Клуб выражает благодарность хоккеисту за профессионализм, игру в прошедшем сезоне и желает успехов в дальнейшей карьере», — сообщается в заявлении клуба.



В минувшем регулярном чемпионате КХЛ нападающий провел 54 игры и набрал 24 (14+10) очка. В 13 играх плей-офф игрок забросил одну шайбу и дважды ассистировал партнерам.

Напомним, ранее стало известно, что уфимский клуб расстался с голкипером Иваном Налимовым.