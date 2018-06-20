Энвер Лисин перешел в новосибирскую «Сибирь»

Бывший нападающий уфимского «Салавата Юлаева» и казанского «Ак Барса» Энвер Лисин перешел в «Сибирь». Об этом сообщается на официальном сайте новосибирского клуба.

Соглашение с 32-летним воспитанником воскресенского хоккея рассчитано на один год.

Напомним, ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» расторг контракт с нападающим Энвером Лисиным. В прошлом сезоне, выступая за уфимский клуб, форвард набрал в регулярном сезоне 24 очка (14+10), а также 3 (1+2) очка в плей-офф Кубка Гагарина.

Добавим, что свою профессиональную карьеру Лисин начинал в казанском «Ак Барсе», откуда позже перебрался в НХЛ.