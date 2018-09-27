Прокуратура потребовала отменить оправдательный приговор пермскому блогеру по делу о реабилитации нацизма

Прокуратура Пермского края потребовала отменить оправдательный приговор блогеру и журналисту Роману Юшкову по делу о реабилитации нацизма и унижении человеческого достоинства в отношении евреев.

В надзорном ведомстве считают, что Юшков злоупотребил своими правами, обращаясь в судебном заседании к присяжным, а также задавал главному свидетелю обвинения недопустимые вопросы, «порочащие показания свидетеля». В связи с этим прокуратура требует направить дело на новое рассмотрение с новой коллегией присяжных, пишет «Коммерсант».

По версии следствия, Юшков отрицал факт уничтожения 6 миллионов евреев во время Второй мировой войны, установленный Нюрнбергским трибуналом. Поводом для возбуждения уголовного дела стал репост статьи в социальных сетях, где критиковался феномен Холокоста.

Напомним, ранее коллегия присяжных оправдала Романа Юшкова по данному делу.