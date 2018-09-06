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В Перми присяжные оправдали блогера по делу о реабилитации нацизма

08:28, 06.09.2018 1
В Перми присяжные оправдали блогера по делу о реабилитации нацизма
Фото: wikimedia.org

В Пермском краевом суде коллегия присяжных оправдала журналиста, блогера и общественника Романа Юшкова по делу о реабилитации нацизма и унижении человеческого достоинства в отношении евреев.

По версии следствия, Юшков отрицал факт уничтожения 6 миллионов евреев во время Второй мировой войны, установленный Нюрнбергским трибуналом. Поводом для возбуждения уголовного дела стал репост статьи в социальных сетях, где критиковался феномен Холокоста, пишет «Коммерсант».

Сам подсудимый оправдывался тем, что хотел обсудить историческую тему в соцсетях. В итоге пятеро из восьми присяжных проголосовали за невиновность Романа Юшкова. В следующем судебном заседании стороны будут обсуждать последствия вердикта без участия присяжных. Приговор суда огласят 10 сентября.

Добавим, в 2017 году общественник был оштрафован на 200 тыс. рублей за разжигание межнациональной розни по факту публикации статьи в интернете.

Напомним, ранее президент Польши отменил уголовное наказание за обвинения поляков в Холокосте.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:52
    Юшков отрицал факт уничтожения шести миллионов евреев во время Второй мировой войны, установленный Нюрнбергским трибуналом
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/111882-v-permi-prisyazhnye-opravdali-blogera-po-delu-o-reabilitacii-nacizma

    Да кто их считал, евреев, 6 миллионов или 10? Так что и правда, может быть и не 6, тогда потери СССР в 10 миллионов считали, а теперь все 40.
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