В Перми присяжные оправдали блогера по делу о реабилитации нацизма

В Пермском краевом суде коллегия присяжных оправдала журналиста, блогера и общественника Романа Юшкова по делу о реабилитации нацизма и унижении человеческого достоинства в отношении евреев.

По версии следствия, Юшков отрицал факт уничтожения 6 миллионов евреев во время Второй мировой войны, установленный Нюрнбергским трибуналом. Поводом для возбуждения уголовного дела стал репост статьи в социальных сетях, где критиковался феномен Холокоста, пишет «Коммерсант».

Сам подсудимый оправдывался тем, что хотел обсудить историческую тему в соцсетях. В итоге пятеро из восьми присяжных проголосовали за невиновность Романа Юшкова. В следующем судебном заседании стороны будут обсуждать последствия вердикта без участия присяжных. Приговор суда огласят 10 сентября.

Добавим, в 2017 году общественник был оштрафован на 200 тыс. рублей за разжигание межнациональной розни по факту публикации статьи в интернете.

Напомним, ранее президент Польши отменил уголовное наказание за обвинения поляков в Холокосте.