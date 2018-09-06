В Перми присяжные оправдали блогера по делу о реабилитации нацизма
В Пермском краевом суде коллегия присяжных оправдала журналиста, блогера и общественника Романа Юшкова по делу о реабилитации нацизма и унижении человеческого достоинства в отношении евреев.
По версии следствия, Юшков отрицал факт уничтожения 6 миллионов евреев во время Второй мировой войны, установленный Нюрнбергским трибуналом. Поводом для возбуждения уголовного дела стал репост статьи в социальных сетях, где критиковался феномен Холокоста, пишет «Коммерсант».
Сам подсудимый оправдывался тем, что хотел обсудить историческую тему в соцсетях. В итоге пятеро из восьми присяжных проголосовали за невиновность Романа Юшкова. В следующем судебном заседании стороны будут обсуждать последствия вердикта без участия присяжных. Приговор суда огласят 10 сентября.
Добавим, в 2017 году общественник был оштрафован на 200 тыс. рублей за разжигание межнациональной розни по факту публикации статьи в интернете.
Напомним, ранее президент Польши отменил уголовное наказание за обвинения поляков в Холокосте.Общество
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/news/111882-v-permi-prisyazhnye-opravdali-blogera-po-delu-o-reabilitacii-nacizma
Да кто их считал, евреев, 6 миллионов или 10? Так что и правда, может быть и не 6, тогда потери СССР в 10 миллионов считали, а теперь все 40.