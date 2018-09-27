Минтранс Татарстана объяснил появление заборов на дорогах

Республиканский Миндортранс ответил на критику в материале «Реального времени», сообщив, что повсеместная установка «ограждений безопасности» — не местная инициатива, а результат исполнения действующих российских стандартов:



«Пунктом 4.5.2.6 ГОСТ Р52766-2007 предусмотрена установка ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа с двух сторон дороги на перекрестках по 50 метров в каждую сторону у наземных пешеходных переходов со светофорным регулированием, — говорится в релизе, направленном в редакцию пресс-секретарем Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ. — В местах нахождения надземных и подземных пешеходных переходов, ГОСТом предписана установка пешеходных ограждений перильного типа в обе стороны от пешеходного перехода, на обеих сторонах дороги. Для упорядочения движения пешеходов вблизи проезжей части ограждения, в соответствии с ГОСТ Р52289-2004, устанавливаются на перекрестках и в местах расположения пешеходных переходов».

В министерстве добавили, что высота ограждений также регулируется государственным стандартом — следовательно, уменьшить ее в соответствии с пожеланиями пешеходов и велосипедистов невозможно.

Что же касается качества ограждений из оцинкованного профиля, то, как уверяют в Минтрансе, их «срок службы достигает 25 лет», и при этом они обладают важным преимуществом перед ранее устанавливавшимися вдоль дорог сварными ограждениями — это «быстрота и малозатратность замены пролета забора при повреждении».

Прокомментировали в министерстве и получение многомиллионных подрядов на установку ограждений безопасности в 2017—2018 гг., которые поделили между собой две компании — ООО «СК «Казаньдорстрой» и ООО «Волга-Автодор». Специалисты настаивают, что формальности при этом были соблюдены: «В соответствии с законодательством государственные и муниципальные закупки в Российской Федерации размещаются на едином сайте госзакупок РФ, участие в торгах может принять любой участник, соответствующий требованиям конкурсной документации, разработанной заказчиком».