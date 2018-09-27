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В Казани пройдет фестиваль моды и уличного перформанса «Окно в Испанию»

10:30, 27.09.2018
В Казани пройдет фестиваль моды и уличного перформанса «Окно в Испанию»
Фото: pxhere.com

В Казани в выходные 13 и 14 октября пройдет фестиваль моды, дизайна и уличного перформанса «Окно в Испанию».

Фестиваль пройдет в парке Тысячелетия, следует из сборника документов мэрии Казани. Организатором мероприятия выступает Комитет по развитию туризма Казани.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Испании в России Игнасио Ибаньесом вопросы сотрудничества в сфере туризма и культуры.

Напомним, в июле 2017 года в столице прошел фестиваль моды, дизайна и уличного перформанса «Окно в Париж». Подробнее — в материале «Реального времени».

ОбществоКультура Татарстан
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