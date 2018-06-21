Минниханов встретился с послом Испании

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Испании в России Игнасио Ибаньесом.



В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере туризма, культуры, образования и науки. Среди отраслей, в которых важен опыт испанских компаний, Минниханов назвал производство автокомпонентов, машиностроение, информационные технологии, а также сельское хозяйство, здравоохранение.

«Мы уделяем большое внимание сотрудничеству с Испанией в рамках российско-испанских отношений», — цитирует пресс-служба президента РТ.

Минниханов также поздравил посла с победой сборной команды Испании в матче чемпионата мира по футболу. Матч между сборными Испании и Ирана состоялся накануне на стадионе «Казань Арена».