Сергей Томаров: «Мы не реализовали один из своих ударов»

Фото: Дмитрий Слезин

ФК «Уфа» в 1/16 финала Кубка России по футболу проиграла ФК «Нижний Новгород» по пенальти — 3:5. Основное и дополнительное время закончилось ничьей — 0:0.

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров прокомментировал исход поединка:

— Получилась боевая, настоящая кубковая игра. Никто не хотел уступать. Матч прошел в бескомпромиссной борьбе, и в итоге дело дошло до серии послематчевых пенальти, а это всегда лотерея. Нам немного не повезло. Мы не реализовали один из своих ударов, а игроки «Нижнего Новгорода» все свои попытки использовали, — сказал наставник «горожан».