«Нижний Новгород» прошел дальше в Кубке России, обыграв «Уфу»

«Нижний Новгород» прошел в 1/8 финала Кубка России по футболу, обыграв на стадии 1/16 турнира «Уфу».

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказалась нижегородская команда — 5:3.



В 1/8 финала Кубка России «Нижний Новгород» встретится с «Уралом», который одолел «Нефтехимик» (3:2).

Ранее «Уфа» в гостях сыграла вничью с «Ростовом» в матче РФПЛ. Встреча прошла на «Ростов Арене» и завершилась со счетом 0:0.