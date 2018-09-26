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«Нижний Новгород» прошел дальше в Кубке России, обыграв «Уфу»

21:41, 26.09.2018
«Нижний Новгород» прошел дальше в Кубке России, обыграв «Уфу»
Фото: vk.com/ufafc

«Нижний Новгород» прошел в 1/8 финала Кубка России по футболу, обыграв на стадии 1/16 турнира «Уфу».

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказалась нижегородская команда — 5:3.

В 1/8 финала Кубка России «Нижний Новгород» встретится с «Уралом», который одолел «Нефтехимик» (3:2).

Ранее «Уфа» в гостях сыграла вничью с «Ростовом» в матче РФПЛ. Встреча прошла на «Ростов Арене» и завершилась со счетом 0:0.

СпортФутбол Башкортостан
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